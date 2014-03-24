乌克兰危机是奥巴马欧洲行的重头戏

路透华盛顿3月24日(记者 Steve Holland/Jeff Mason) -美国总统奥巴马本周带着对俄罗斯的强硬立场前往欧洲，观察欧洲盟国对于阻止俄罗斯进一步“蚕食”乌克兰愿意进行多大程度的干预。

奥巴马周日晚间离开华盛顿，前往荷兰。这是他本次四国之行的首站，其余三国是比利时、意大利和沙特。

奥巴马周一在海牙与其他七大工业国（G7）首脑举行会谈，也面临能否说服欧洲盟国共同向俄罗斯施压的考验。

奥巴马威胁称，美国会对俄罗斯经济关键领域进行制裁。相比美国，欧洲盟国与俄罗斯有着更为紧密的经济关系，如果对俄罗斯动硬，欧盟各国脆弱的经济可能遭受冲击。

欧盟三分之一的天然气供应来自俄罗斯，其中的40%途经乌克兰。

战略与国际研究中心(Center for StrategicInternational Studies)俄罗斯问题分析师JeffreyMankoff表示：“欧盟要做点事情。但我认为，很难说服他们采取美国希望他们采取的措施。”

俄罗斯突然吞并克里米亚地区让奥巴马遇到一个迫切的外交政策挑战。

尽管拒绝承认失去克里米亚，但奥巴马在欧洲的目标是带头孤立俄罗斯，并阻止普京进兵乌克兰南部或东部。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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