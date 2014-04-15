美俄领导人电话讨论乌克兰问题 奥巴马措辞严厉

2013年6月17日，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京在北爱尔兰厄恩湖举行的八国集团峰会上。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿4月14日（记者 Jeff Mason/Arshad Mohammed） -美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一通电话，奥巴马在电话中称，俄罗斯若继续在乌克兰的行动，将为此付出更大代价，俄罗斯应利用其影响力促使乌克兰的分裂主义者撤退。

周一亲俄的分裂主义力量在乌克兰东部占领了更多建筑物，之前乌克兰政府未像先前威胁的那样实施军事镇压。

奥巴马对普京表示，乌克兰分裂主义力量威胁要破坏和动摇乌克兰政府。

白宫称是俄方主动提出两国首脑通电话的。白宫在声明中说：“（奥巴马）总统强调称，乌克兰的所有非正规部队都应该放下武器，他并呼吁普京总统利用他对这些亲俄武装团体的影响力，说服后者离开他们占领的建筑物。”

奥巴马称俄军应从俄乌边境撤离以缓解紧张局势，他并赞扬乌克兰当局的“高度克制”以及为国家团结而付出的努力。

白宫声明表示：“（奥巴马）总统指出，俄罗斯因其在乌克兰的行动导致政治上和经济上日益孤立，他并明确表态，若俄罗斯继续这些行动，则将付出更大代价。”

“他（奥巴马）表示，虽然他仍相信有外交解决方案的可能性，但在俄罗斯在边境部署兵力威吓、在乌克兰内部武装挑衅、克里姆林宫官员言辞火上浇油的大环境下，无法成功实现外交解决。”

克里姆林宫则称，普京在通话中告诉奥巴马，俄罗斯并未干预乌克兰事务，并呼吁华盛顿利用影响力防止流血冲突。

美国未宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，但称正与欧洲合作伙伴探讨这样的前景。

欧盟周一达成共识，将加大对俄罗斯的制裁力度，扩大资产冻结和禁发签证的“黑名单”。

美国一名政府高官称普京与奥巴马的通话“坦诚直接”，而在外交语言中这往往意味着气氛“紧张”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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