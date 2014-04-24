奥巴马敦促俄在乌问题上改弦易辙 否则将面临更多制裁

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透东京4月24日 -美国总统奥巴马周四称，如果俄罗斯不履行对上周日内瓦协议的承诺缓和乌克兰局势，美国“准备”对其实施更多制裁。
“目前为止，至少我们看到他们（俄罗斯）并未遵守日内瓦协议以及协议精神，”奥巴马与日本首相安倍晋三会晤后在联合新闻发布会上说。
“我们已经为可能实施更多的制裁做好了准备，”他说。
奥巴马称，俄罗斯可通过改弦易辙避免受到进一步制裁，但截至目前的事实证据让他对此不抱希望。
“俄罗斯也有可能在明天或后天改弦易辙，采取不同的方法，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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