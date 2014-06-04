奥巴马称选波罗申科当总统是乌克兰的明智选择

路透华沙6月4日 - 美国总统奥巴马周三称，选择波罗申科担任总统来领导乌克兰是一个明智选择，并承诺将向乌克兰提供更多军事援助，以帮助对付来自分离主义者的安全威胁。

奥巴马在华沙与波罗申科会面后接受媒体采访，他表示，两人对波罗申科恢复和平、提振经济增长以及降低乌克兰对俄罗斯能源依存度的计划进行了讨论。

“在我今日与他的会谈中，他显然理解乌克兰人的需要和期望，”奥巴马称。

奥巴马称，他与波罗申科讨论了美国可以帮助培训乌克兰执法人员和军事人员的途径。

白宫在两人会晤后发表声明称，奥巴马已批准自3月初向乌克兰提供额外2,300万美元的防务安全援助。

白宫称，其他援助还包括300,000份方便食品，以及为医疗供给、头盔、手持无线电和其他设备提供资金支持。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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