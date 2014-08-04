奥巴马称普京处理乌克兰危机方式伤及俄利益

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿8月1日 - 美国总统奥巴马周五就美国向俄罗斯施压，要求其不再向乌克兰分裂势力提供支持进行辩护。奥巴马称，普京无视西方制裁给俄罗斯经济带来的损害是不理性的。
奥巴马在新闻发布会上表示：“我们竭尽全力支持乌克兰政府，并威慑俄罗斯不要对乌克兰采取进一步行动。但如果普京总统和俄罗斯无视他们的长远利益，那么除了战争，我们能做的事将比较有限。”
“客观地说，普京总统应该希望通过外交途径解决此事，令制裁取消，让俄罗斯经济再次获得增长。但有时候，人们不总是理性行事。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：