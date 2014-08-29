美国公开指责俄罗斯向乌克兰派遣作战部队

路透华盛顿8月28日（记者 Roberta Rampton/Steve Holland） - 美国周四公开指责俄罗斯向乌克兰派遣作战部队，并威胁称要加强对俄罗斯的经济制裁，但美国当局没有将俄罗斯加大对乌克兰分裂势力支持的相关举动称为入侵。

美国总统奥巴马再次排除了美国采取军事行动解决乌克兰问题的可能性，称必须通过外交途径解决问题。但奥巴马表示，他会在下周的一个峰会上重申美国对该地区北约盟友的承诺。

“我们不会采取军事行动解决乌克兰问题，我们目前正在动员国际社会向俄罗斯施压，”奥巴马在白宫对记者称。

近几日有图片显示，在乌克兰军队重新受到攻击的行动中，出现了俄军及俄罗斯武器。美国当局对俄罗斯否认直接参与相关战事予以驳斥。

“俄罗斯……加大了其在乌克兰东部的部署，派作战部队、装甲车、大炮、地对空系统进行直接干预，主动攻打乌克兰军队，扮演着直接支持（乌克兰）分裂势力和雇佣兵的角色，”美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）在媒体简介会上称。

帕萨基称，“我们有许多可用工具”进行回应，加大对俄罗斯的制裁是“最有效且最佳的工具”。

奥巴马还称，乌克兰总统波罗申科下月将造访白宫。

当被记者直接问及他是否认为俄罗斯的干预为入侵时，奥巴马说：“我认为我们上周看到的（俄方的）活动，是数月来一直出现的相关活动的延续。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。