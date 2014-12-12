奥巴马对增加对俄制裁持谨慎态度

路透华盛顿12月11日 - 美国总统奥巴马周四对增加对俄罗斯制裁的意见持谨慎态度，因为这可能导致美国同欧洲出现分歧。

针对部分国会议员考虑对俄罗斯增加制裁，奥巴马在总统出口委员会表示，他目前采取的做法最终会迫使俄罗斯总统普京重新考虑俄进入乌克兰东部的想法。

“针对我们可以一而再、再而三地增加制裁，最终会令普京改变主意的想法，我认为这是错误的估计，”奥巴马说。

奥巴马称，最终促使普京作出战略性决定的是他意识到欧洲和美国一直团结一致。

“如果他们发现这个联盟内部没有罅隙，你就会看到，他们说经济成本胜过任何他们得到的战略利益，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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