奥巴马称俄罗斯军事干涉乌克兰违反国际法

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月3日（记者 Mark Felsenthal） - 美国总统奥巴马周一称，俄罗斯军事干涉乌克兰的做法违反了国际法，美国政府将考虑一系列可孤立俄罗斯的经济和外交制裁措施。
奥巴马与以色列总理内塔尼亚胡会面前对记者称，普京需要允许国际观察员从中斡旋，以促成所有乌克兰人民都可接受的方案。
对于俄罗斯入侵克里米亚，美国正在权衡如何回应。尽管国际社会大声疾呼，但普京尚未显示妥协迹象，俄罗斯已在克里米亚附近集结装甲车，还举行意在展示实力的军事演习。
“从长远来看，这对俄罗斯来说将是一个付出代价的主张，眼下是他们考虑是否可以外交方式而非武力来服务他们利益的时候，”奥巴马说。
奥巴马指出，美国国务卿克里周二访问乌克兰时，将会提出让俄罗斯和乌克兰在一个多边组织的监督下进行谈判的建议。克里还会提出对乌克兰提供经济援助的方案。
美国国务院称，美国正在准备就俄罗斯干涉乌克兰局势对该国实施制裁，但目前尚未作出决定。国务院发言人Jen Psaki称，美国有广泛的选择。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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