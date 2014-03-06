东欧情势：美国将冻结参与破坏乌克兰稳定人员的资产，并拒发签证

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透华盛顿3月6日 - 美国总统奥巴马周四下令，冻结参与危及乌克兰主权与领土完整人员在美国的资产，并禁止他们进入美国。
奥巴马签署行政命令，旨在惩罚那些对俄罗斯侵入乌克兰南部克里米亚地区负有责任的俄罗斯人和乌克兰人。这场危机令冷战时期的紧张局势再次出现。
白宫在声明中称，该命令“是个灵活的工具，使我们可以惩罚最直接参与破坏乌克兰稳定的那些人，包括在克里米亚进行的军事干预。如果局势恶化，不排除进一步采取行动。”
此外，美国国务院对一些官员和个人实施签证限制。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。