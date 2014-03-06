东欧情势：美国将冻结参与破坏乌克兰稳定人员的资产，并拒发签证

路透华盛顿3月6日 - 美国总统奥巴马周四下令，冻结参与危及乌克兰主权与领土完整人员在美国的资产，并禁止他们进入美国。

奥巴马签署行政命令，旨在惩罚那些对俄罗斯侵入乌克兰南部克里米亚地区负有责任的俄罗斯人和乌克兰人。这场危机令冷战时期的紧张局势再次出现。

白宫在声明中称，该命令“是个灵活的工具，使我们可以惩罚最直接参与破坏乌克兰稳定的那些人，包括在克里米亚进行的军事干预。如果局势恶化，不排除进一步采取行动。”