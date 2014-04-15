美俄领导人电话讨论乌克兰问题，奥巴马措辞严厉

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月14日 - 美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一通电话，奥巴马在电话中称，俄罗斯若继续在乌克兰的行动，将为此付出更大代价，俄罗斯应利用其影响力促使乌克兰的分裂主义者撤退。

周一亲俄的分裂主义力量在乌克兰东部占领了更多建筑物，之前乌克兰政府未像先前威胁的那样实施军事镇压。

奥巴马对普京表示，乌克兰分裂主义力量威胁要破坏和动摇乌克兰政府。

白宫称是俄方主动提出两国首脑通电话的。白宫在声明中说：“（奥巴马）总统强调称，乌克兰的所有非正规部队都应该放下武器，他并呼吁普京总统利用他对这些亲俄武装团体的影响力，说服后者离开他们占领的建筑物。”

奥巴马称俄军应从俄乌边境撤离以缓解紧张局势，他并赞扬乌克兰当局的“高度克制”，以及为国家团结而付出的努力。

白宫声明表示：“（奥巴马）总统指出，俄罗斯因其在乌克兰的行动导致政治上和经济上日益孤立，他并明确表态，若俄罗斯继续这些行动，则将付出更大代价。”

“他（奥巴马）表示，虽然他仍相信有外交解决方案的可能性，但在俄罗斯于边境部署兵力威吓、在乌克兰内部武装挑衅、克里姆林宫官员言辞火上浇油的大环境下，无法成功实现外交解决。”

克里姆林宫则称，普京在通话中告诉奥巴马，俄罗斯并未干预乌克兰事务，并呼吁华盛顿利用影响力防止流血冲突。

美国未宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，但称正与欧洲合作伙伴探讨这样的前景。

欧盟周一达成共识，将加大对俄罗斯的制裁力度，扩大资产冻结和禁发签证的“黑名单”。

美国一名政府高官称普京与奥巴马的通话“坦诚直接”，而在外交语言中这往往意味着气氛“紧张”。（完）