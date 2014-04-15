美俄领导人电话讨论乌克兰问题，奥巴马措辞严厉

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月14日 - 美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一通电话，奥巴马在电话中称，俄罗斯若继续在乌克兰的行动，将为此付出更大代价，俄罗斯应利用其影响力促使乌克兰的分裂主义者撤退。
周一亲俄的分裂主义力量在乌克兰东部占领了更多建筑物，之前乌克兰政府未像先前威胁的那样实施军事镇压。
奥巴马对普京表示，乌克兰分裂主义力量威胁要破坏和动摇乌克兰政府。
白宫称是俄方主动提出两国首脑通电话的。白宫在声明中说：“（奥巴马）总统强调称，乌克兰的所有非正规部队都应该放下武器，他并呼吁普京总统利用他对这些亲俄武装团体的影响力，说服后者离开他们占领的建筑物。”
奥巴马称俄军应从俄乌边境撤离以缓解紧张局势，他并赞扬乌克兰当局的“高度克制”，以及为国家团结而付出的努力。
白宫声明表示：“（奥巴马）总统指出，俄罗斯因其在乌克兰的行动导致政治上和经济上日益孤立，他并明确表态，若俄罗斯继续这些行动，则将付出更大代价。”
“他（奥巴马）表示，虽然他仍相信有外交解决方案的可能性，但在俄罗斯于边境部署兵力威吓、在乌克兰内部武装挑衅、克里姆林宫官员言辞火上浇油的大环境下，无法成功实现外交解决。”
克里姆林宫则称，普京在通话中告诉奥巴马，俄罗斯并未干预乌克兰事务，并呼吁华盛顿利用影响力防止流血冲突。
美国未宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，但称正与欧洲合作伙伴探讨这样的前景。
欧盟周一达成共识，将加大对俄罗斯的制裁力度，扩大资产冻结和禁发签证的“黑名单”。
美国一名政府高官称普京与奥巴马的通话“坦诚直接”，而在外交语言中这往往意味着气氛“紧张”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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