奥巴马敦促俄在乌问题上改弦易辙 否则将面临更多制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月24日 - 美国总统奥巴马周四称，如果俄罗斯不履行对上周日内瓦协议的承诺缓和乌克兰局势，美国“准备”对其实施更多制裁。

“目前为止，至少我们看到他们（俄罗斯）并未遵守日内瓦协议以及协议精神，”奥巴马与日本首相安倍晋三会晤后在联合新闻发布会上说。

“我们已经为可能实施更多的制裁做好了准备，”他说。

奥巴马称，俄罗斯可通过改弦易辙避免受到进一步制裁，但截至目前的事实证据让他对此不抱希望。

“俄罗斯也有可能在明天或后天改弦易辙，采取不同的方法，”他说。（完）