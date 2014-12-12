奥巴马对增加对俄制裁持谨慎态度

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月11日 - 美国总统奥巴马周四对增加对俄罗斯制裁的意见持谨慎态度，因为这可能导致美国同欧洲出现分歧。
针对部分国会议员考虑对俄罗斯增加制裁，奥巴马在总统出口委员会表示，他目前采取的做法最终会迫使俄罗斯总统普京重新考虑俄进入乌克兰东部的想法。
“针对我们可以一而再、再而三地增加制裁，最终会令普京改变主意的想法，我认为这是错误的估计，”奥巴马说。
奥巴马称，最终促使普京作出战略性决定的是他意识到欧洲和美国一直团结一致。
“如果他们发现这个联盟内部没有罅隙，你就会看到，他们说经济成本胜过任何他们得到的战略利益，”他说道。（完）
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价