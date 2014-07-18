东欧情势：奥巴马称击落客机导弹是从分离主义者控制的乌克兰东部地区发射的

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透华盛顿7月18日 - 美国总统奥巴马周五表示，周四击落马来西亚客机的地对空导弹是从俄罗斯支持的乌克兰分离主义者控制的地区发射的。
奥巴马表示，俄罗斯总统普京在减少乌克兰的暴力冲突上权力最大，但并没有选择这么做。他指出，乌克兰分离主义者获得俄罗斯稳定的支持，包括防空武器。
他指出，如果没有俄罗斯的专业复杂培训和设备，乌克兰分离主义者不可能操控这样的装备。
奥巴马还称，马航客机被击落是全球性的悲剧，必须展开可靠的国际调查，美国准备提供任何必要的协助。
他表示，美国有能力加大对俄罗斯的制裁，并准备这么做。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选