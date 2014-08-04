奥巴马称普京处理乌克兰危机方式伤及俄利益

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月1日 - 美国总统奥巴马周五就美国向俄罗斯施压，要求其不再向乌克兰分裂势力提供支持进行辩护。奥巴马称，普京无视西方制裁给俄罗斯经济带来的损害是不理性的。
奥巴马在新闻发布会上表示：“我们竭尽全力支持乌克兰政府，并威慑俄罗斯不要对乌克兰采取进一步行动。但如果普京总统和俄罗斯无视他们的长远利益，那么除了战争，我们能做的事将比较有限。”
“客观地说，普京总统应该希望通过外交途径解决此事，令制裁取消，让俄罗斯经济再次获得增长。但有时候，人们不总是理性行事。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。