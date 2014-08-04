版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 11:03 BJT

奥巴马称普京处理乌克兰危机方式伤及俄利益

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月1日 - 美国总统奥巴马周五就美国向俄罗斯施压，要求其不再向乌克兰分裂势力提供支持进行辩护。奥巴马称，普京无视西方制裁给俄罗斯经济带来的损害是不理性的。

奥巴马在新闻发布会上表示：“我们竭尽全力支持乌克兰政府，并威慑俄罗斯不要对乌克兰采取进一步行动。但如果普京总统和俄罗斯无视他们的长远利益，那么除了战争，我们能做的事将比较有限。”

“客观地说，普京总统应该希望通过外交途径解决此事，令制裁取消，让俄罗斯经济再次获得增长。但有时候，人们不总是理性行事。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐