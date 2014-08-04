奥巴马：俄罗斯“毫无作为”，西方对中国必须强硬

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月3日 - 美国总统奥巴马接受《经济学人》杂志采访时称，俄罗斯是一个“毫无作为”的国家，随着中国推动扩大其在世界经济中的作用，西方国家需要对中国“相当强硬”。

奥巴马曾试图将美国的对外政策重点放在亚洲，以应对中国的经济和军事实力。但数月以来，包括俄罗斯支持乌克兰东部分裂势力在内的各种国际危机不断，让奥巴马的战略重心转移政策显得黯然失色。

俄罗斯是全球第三大石油产国，同时还是全球第二大天然气产国。欧洲对俄罗斯能源出口的严重依赖，使得西方对乌克兰危机的应对复杂化。

奥巴马贬低俄罗斯在全球的作用，称该国总统普京通过制造短期麻烦谋取政治利益，但这从长期来看会伤害俄罗斯。

“我认为，高瞻远瞩很重要。俄罗斯毫无作为，”奥巴马在采访中说。

奥巴马还称，中美紧张的关系是“可管控的”。

“对于中国，我要说的一件事是，对他们还必须得相当强硬，因为在遇到阻力之前，他们会竭力推进。”（完）