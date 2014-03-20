奥巴马排除军事干预乌克兰的可能

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿3月19日 -美国总统奥巴马周三排除军事干预乌克兰的可能，强调美国与俄罗斯在克里米亚问题上的僵局会通过外交途径解决。
奥巴马在接受圣地亚哥KNSD-TV (NBC) 电视台采访时表示：“我们不计划向乌克兰发起军事远征。”
“我们需要有所作为，但无需引发与俄罗斯的实际战争。”他在另一场访谈中说道。
奥巴马表示，美国会推进外交努力，向俄罗斯施压，迫使其放弃对克里米亚地区的控制。
奥巴马在采访中说：“有更好的路可走，我认为即使是乌克兰人也承认，我们与俄罗斯交战不合适，也不利于乌克兰。”
奥巴马表示，美国将在未来几天宣布进一步制裁措施。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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