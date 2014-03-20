奥巴马排除军事干预乌克兰的可能

路透华盛顿3月19日 -美国总统奥巴马周三排除军事干预乌克兰的可能，强调美国与俄罗斯在克里米亚问题上的僵局会通过外交途径解决。

奥巴马在接受圣地亚哥KNSD-TV (NBC) 电视台采访时表示：“我们不计划向乌克兰发起军事远征。”

“我们需要有所作为，但无需引发与俄罗斯的实际战争。”他在另一场访谈中说道。

奥巴马表示，美国会推进外交努力，向俄罗斯施压，迫使其放弃对克里米亚地区的控制。

奥巴马在采访中说：“有更好的路可走，我认为即使是乌克兰人也承认，我们与俄罗斯交战不合适，也不利于乌克兰。”

奥巴马表示，美国将在未来几天宣布进一步制裁措施。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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