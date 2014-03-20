奥巴马排除军事干预乌克兰的可能

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月19日 - 美国总统奥巴马周三排除军事干预乌克兰的可能，强调美国与俄罗斯在克里米亚问题上的僵局会通过外交途径解决。
奥巴马在接受圣地亚哥KNSD-TV (NBC) 电视台采访时表示：“我们不计划向乌克兰发起军事远征。”
“我们需要有所作为，但无需引发与俄罗斯的实际战争。”他在另一场访谈中说道。
奥巴马表示，美国会推进外交努力，向俄罗斯施压，迫使其放弃对克里米亚地区的控制。
奥巴马在采访中说：“有更好的路可走，我认为即使是乌克兰人也承认，我们与俄罗斯交战不合适，也不利于乌克兰。”
奥巴马表示，美国将在未来几天宣布进一步制裁措施。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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