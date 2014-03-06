版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 02:25 BJT

标题新闻：美总统奥巴马称克里米亚入俄公投违反国际法，美国制裁旨在惩罚俄罗斯出兵乌克兰

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐