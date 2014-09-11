版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 00:59 BJT

标题新闻：奥巴马称将和欧盟一道对俄罗斯金融、能源和国防产业实施更严厉制裁，周五将公布细节

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐