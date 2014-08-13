《焦点》制裁威胁令资金流出俄罗斯股市，中国和其他金砖国家受益

**其它金砖国家**

投资者也向其它金砖国家投入资金。金砖国家被视为最具影响力的新兴经济体，包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

根据EPFR的数据，上周巴西、南非和印度基金都有新资金流入。Carmignac的Crowl称，她上周增持巴西仓位，因预计该国最终可能推行急需的改革举措。

民调显示，在10月选举到来前，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率优势已然缩窄，这提高了更支持改革举措的候选人胜出的机率，就像今年稍早在印度上演的那样。

南非看起来可能并不是那些为了逃避政治和经济放缓风险的资金的理想去处，但约翰内斯堡交易所的数据显示，今年迄今外资累计买超南非股票20亿美元。

自乌克兰和俄罗斯在克里米亚问题上的紧张关系升级以来，南非股市 亦累计跳涨10%。

“南非可能已从部分俄罗斯问题中受益--该国确实是欧洲、中东和非洲(EMEA)中仅剩的一个能够吸收部分抛盘的流动性充裕市场，”野村资产管理旗下新兴股市主管Jonathon Bell称。

此外，现金通常也是一个选择，尤其是对那些无法在中国或巴西进行投资，以及对EMEA新兴市场兴趣不大的基金而言。

ING Investment Management的投资策略师Maarten-Jan Bakkum称，公司旗下EMEA股票基金目前的现金配比达8%，为历史较高水准。

“这与我们减码俄罗斯仓位有关，我们一直在出脱俄罗斯仓位，而且并不打算卷土重来。同时，我们认为土耳其或南非的吸引力不大，这两个市场对有关美联储的忧虑都太过敏感，”Bakkum称。他指的是美联储将在明年升息的预期。

“波兰可能会吸引一些资金，但该国比邻乌克兰，因此这是个问题。现金确实是最佳选择--持有现金的成本高昂，不过如果市场持续走低，那么这就不再是问题，”Bakkum还称。(完) (编译 于春红/张若琪/李爽/许娜；审校 张荻/李婷仪)