索契残奥会周五开幕 多国政要取消出席计划

路透3月6日 - 索契冬季残奥会将于周五开幕，在俄罗斯总统普京出席开幕式时，他要迎接的外国政要将不会很多。

在俄罗斯出兵克里米亚后，多个国家取消了派政府官员和皇室成员出席的计划。

美国白宫取消了派总统代表团出席索契残奥会的行程。英国首相卡梅伦表示，所有内阁大臣都不会出席。

伊丽莎白女王的小儿子爱德华王子也表示不再出席索契残奥会。

但德国将有官员出席，这可能因为德国与俄罗斯有很深的经济和能源关系，这导致该国处境微妙。

德国副内政部长施罗德（Ole Schroeder）打算前往索契，但他也承认心情复杂。

“我不能对政治局势视而不见，但又对残疾人运动员十分尊敬，”施罗德对《世界报》（DieWelt）说。之前中左翼政客呼吁德国官员抵制索契冬季残奥会。

德国经济部长、副总理加布里尔（Sigmar Gabriel）周四前往莫斯科，与普京及俄罗斯其他官员举行磋商。

八国集团（G8）峰会将于6月在索契召开，届时普京可能会发现自己形单影只。美国总统奥巴马及其他国家已暂停了相关的筹备工作，而且还有国家提议举行不包括俄罗斯的七国集团（G8）峰会。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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