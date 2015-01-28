乌克兰议会认定俄罗斯为“侵略国家”

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透基辅1月27日 - 乌克兰议会周二通过了一项声明，将俄罗斯认定为“侵略国家”，并呼吁国际社会向乌克兰提供更多援助，并加强对俄罗斯的制裁。
“根据联合国宪章和1974年联合国决议，以立法形式认定侵略国家将产生后果，”乌克兰激进党领袖、执政联盟成员Oleh Lyashko在议会投票表决前说。
乌克兰议会还通过投票表决，将东部地区分裂分子自封的“共和国”认定为“恐怖组织”，同时请求国际社会向乌克兰提供更多非致命性军事援助，并加强对俄罗斯的制裁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。