乌克兰议会认定俄罗斯为“侵略国家”

路透基辅1月27日 - 乌克兰议会周二通过了一项声明，将俄罗斯认定为“侵略国家”，并呼吁国际社会向乌克兰提供更多援助，并加强对俄罗斯的制裁。

“根据联合国宪章和1974年联合国决议，以立法形式认定侵略国家将产生后果，”乌克兰激进党领袖、执政联盟成员Oleh Lyashko在议会投票表决前说。

乌克兰议会还通过投票表决，将东部地区分裂分子自封的“共和国”认定为“恐怖组织”，同时请求国际社会向乌克兰提供更多非致命性军事援助，并加强对俄罗斯的制裁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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