俄政客提议参照苏德协定瓜分乌克兰西部

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透莫斯科3月24日（记者 Lidia Kelly） - 俄罗斯知名政治家VladimirZhirinovsky提议参照纳粹和前苏联签署的一项协定瓜分乌克兰，并建议乌克兰西部地区举行全民公投以脱离基辅政权。
Zhirinovsky在致波兰、罗马尼亚和匈牙利政府的信中还建议这些国家举行公投，以便把相关地区并入他们的领土。
Zhirinovsky发出上述信函时，恰逢上周俄罗斯将克里米亚纳入本国版图之际。
Zhirinovsky是俄罗斯国家杜马副主席，其所属的自由民主党在议会占少数席位。
根据路透看到的信件内容，Zhirinovsky建议波兰、匈牙利、罗马尼亚收回曾经属于他们的领土。
1939年，前苏联与纳粹德国秘密签订苏德互不侵犯条约，划分了苏德在这些地区的势力范围。二战结束时，这些地区被并入当时属于苏联的乌克兰。
“纠正历史遗留错误，永远不会太晚，”Zhirinovsky写道。
乌克兰政府发言人拒绝就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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