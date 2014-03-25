俄政客提议参照苏德协定瓜分乌克兰西部

路透莫斯科3月24日（记者 Lidia Kelly） - 俄罗斯知名政治家VladimirZhirinovsky提议参照纳粹和前苏联签署的一项协定瓜分乌克兰，并建议乌克兰西部地区举行全民公投以脱离基辅政权。

Zhirinovsky在致波兰、罗马尼亚和匈牙利政府的信中还建议这些国家举行公投，以便把相关地区并入他们的领土。

Zhirinovsky发出上述信函时，恰逢上周俄罗斯将克里米亚纳入本国版图之际。

Zhirinovsky是俄罗斯国家杜马副主席，其所属的自由民主党在议会占少数席位。

根据路透看到的信件内容，Zhirinovsky建议波兰、匈牙利、罗马尼亚收回曾经属于他们的领土。

1939年，前苏联与纳粹德国秘密签订苏德互不侵犯条约，划分了苏德在这些地区的势力范围。二战结束时，这些地区被并入当时属于苏联的乌克兰。

“纠正历史遗留错误，永远不会太晚，”Zhirinovsky写道。

乌克兰政府发言人拒绝就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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