俄政客提议参照苏德协定瓜分乌克兰西部

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月24日（记者 Lidia Kelly） - 俄罗斯知名政治家Vladimir Zhirinovsky提议参照纳粹和前苏联签署的一项协定瓜分乌克兰，并建议乌克兰西部地区举行全民公投以脱离基辅政权。
Zhirinovsky在致波兰、罗马尼亚和匈牙利政府的信中还建议这些国家举行公投，以便把相关地区并入他们的领土。
Zhirinovsky发出上述信函时，恰逢上周俄罗斯将克里米亚纳入本国版图之际。
Zhirinovsky是俄罗斯国家杜马副主席，其所属的自由民主党在议会占少数席位。
根据路透看到的信件内容，Zhirinovsky建议波兰、匈牙利、罗马尼亚收回曾经属于他们的领土。
1939年，前苏联与纳粹德国秘密签订苏德互不侵犯条约，划分了苏德在这些地区的势力范围。二战结束时，这些地区被并入当时属于苏联的乌克兰。
“纠正历史遗留错误，永远不会太晚，”Zhirinovsky写道。
乌克兰政府发言人拒绝就此置评。（完）
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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