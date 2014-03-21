美国防部称目前考虑重点是对乌克兰的非致命性援助

路透华盛顿3月20日（记者 Phil Stewart/David Alexander） -美国国防部周四称，该部目前审查的重点是乌克兰的非致命性支持请求，而非任何武器援助。与此同时，一位美国高官称，该国政府希望避免与俄罗斯的僵局进一步军事化。

乌克兰政府已下令让本国军队处于戒备状态，以防俄罗斯在控制克里米亚以后进一步进犯该国东部地区。

乌克兰已请求美国提供军事支持。要求匿名的美国官员称，乌克兰请求的军事支持包括小型武器以及医疗用品等非致命性援助。

美国官员称，鉴于政府的重点放在为乌克兰提供金融支持以及通过外交途径向俄罗斯施压，迄今为止政府仅批准提供军用食品。

“我觉得，可以有把握地说，目前（对乌克兰的军事请求）审查重点是非致命性物资方面的支持，”五角大楼发言人柯比（John Kirby）在新闻发布会上说。

“但这还仍是一个处于考虑中的问题。”

包括参议员麦凯恩（John McCain）在内的批评人士对于奥巴马在乌克兰问题上的犹豫不决进行炮轰，上周称美国不应对“一个侵略受害者实施武器禁运”。

但一位美国政府高官周四为奥巴马的举措作辩护。美国政府已经宣布了针对俄罗斯总统普京关系最为亲密的长期政治和商业盟友的制裁措施。

“我们认为，最好的办法是通过这些制裁让（他们）付出沉重的代价……我们不想采取措施，让局势变得进一步军事化，”这位要求匿名的官员说。

柯比没有透露国防部审查乌克兰请求的时间表。他还指出，美国的军用食品援助尚未发运。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。