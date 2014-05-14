美卫星图片显示俄军仍部署在乌边境附近

路透布鲁塞尔5月13日 -美国政府周二发布的卫星图片显示，俄罗斯军队近几天仍在乌克兰边境附近，与俄方表示已经撤离军队的说法相左。

俄罗斯总统普京上周三宣布俄军已经撤离，但北约和美国均表示没有看到俄军撤离的迹象。

北约官员之前估计，俄罗斯在乌克兰边境附近陈兵大约四万人。

美国国务院发布的商业卫星图片显示，5月9日似乎有大约20架俄罗斯直升机停靠在乌克兰边境附近的Belgorod。

美国政府还发布了日期为3月26日的另一张同一区域的卫星图像，亦显示当地有直升机。而自3月22日开始的卫星图片则显示该地区没有直升机。

美国政府称5月12日拍摄到的卫星图片显示，在距离乌克兰边境线75公里内的Rostov地区有一队俄罗斯装甲车，3月23日的卫星图片亦显示同一地区有装甲车存在。

北约同盟指挥作战部发言人Martin Downie称，俄罗斯领导层近期的的撤军言论与实际情况不符。

“实际情况是，俄罗斯仍有四万准备充分的兵力集结在乌克兰边境附近，而且该国还在克里米亚部署了2.5万兵力。最新卫星图片显示，这些部队属于机械化步兵、装甲车和作战直升机部队。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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