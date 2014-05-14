美卫星图片显示俄军仍部署在乌边境附近

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔5月13日 - 美国政府周二发布的卫星图片显示，俄罗斯军队近几天仍在乌克兰边境附近，与俄方表示已经撤离军队的说法相左。
俄罗斯总统普京上周三宣布俄军已经撤离，但北约和美国均表示没有看到俄军撤离的迹象。
北约官员之前估计，俄罗斯在乌克兰边境附近陈兵大约四万人。
美国国务院发布的商业卫星图片显示，5月9日似乎有大约20架俄罗斯直升机停靠在乌克兰边境附近的Belgorod。
美国政府还发布了日期为3月26日的另一张同一区域的卫星图像，亦显示当地有直升机。而自3月22日开始的卫星图片则显示该地区没有直升机。
美国政府称5月12日拍摄到的卫星图片显示，在距离乌克兰边境线75公里内的Rostov地区有一队俄罗斯装甲车，3月23日的卫星图片亦显示同一地区有装甲车存在。
北约同盟指挥作战部发言人Martin Downie称，俄罗斯领导层近期的的撤军言论与实际情况不符。
“实际情况是，俄罗斯仍有四万准备充分的兵力集结在乌克兰边境附近，而且该国还在克里米亚部署了2.5万兵力。最新卫星图片显示，这些部队属于机械化步兵、装甲车和作战直升机部队。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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