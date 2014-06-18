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时事要闻 | 2014年 6月 18日 星期三 16:01 BJT

乌克兰官员称输油管道爆炸是炸弹所致

路透基辅6月18日 - 乌克兰内政部长阿瓦科夫（Arsen Avakov）周三称，乌克兰波尔塔瓦输油管道周二发生爆炸是炸弹所致。

他说：“我们推测爆炸装置被放在支撑管道的混凝土块下面，发生了两起爆炸。”

他并指出，对事故原因的调查重点放在外部干扰方面。

乌克兰周二称，肇事者袭击输油管道的目的是想破坏乌克兰作为可靠供应方的声誉。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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