乌克兰官员称输油管道爆炸是炸弹所致

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅6月18日 - 乌克兰内政部长阿瓦科夫（Arsen Avakov）周三称，乌克兰波尔塔瓦输油管道周二发生爆炸是炸弹所致。
他说：“我们推测爆炸装置被放在支撑管道的混凝土块下面，发生了两起爆炸。”
他并指出，对事故原因的调查重点放在外部干扰方面。
乌克兰周二称，肇事者袭击输油管道的目的是想破坏乌克兰作为可靠供应方的声誉。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选