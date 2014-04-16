专访：波兰呼吁北约在东欧部署重兵

路透华沙4月15日（记者 Marcin Goettig/Marcin Goclowski） -波兰国防部长塞莫尼亚克（TomaszSiemoniak）接受路透采访时称，俄罗斯对乌克兰克里米亚半岛地区的军事干预，表明北约应在东欧部署重兵，不必理会俄罗斯的反对。

塞莫尼亚克称，得益于美国在西欧的军事存在，西欧是安全的。他还称，俄罗斯军队已准备干预乌克兰。波兰是乌克兰邻国。

克里米亚并入俄罗斯，引发了自冷战结束以来最严重的东西方关系危机，该地区包括波兰在内的北约成员国对自身安全忧心忡忡。

“欧洲仍存在威胁，”塞莫尼亚克说，“我们认为，在关乎成员国安全的任何事情上，北约不应受限制。”

北约上周发布卫星图像，称图像显示俄罗斯在与乌克兰的边境附近屯兵4万、准备行动。

“如果（俄罗斯）军队部署在边境，而且与国际法背道而驰，俄罗斯法律允许可能的干预行动，那就不得不担心这样的干预行动可能发生，”塞莫尼亚克说。

北约已经暗示，更可能通过轮换增援而非增派常驻作战部队，来加强东欧的安全。

波兰则呼吁北约军队常驻波兰，与拥有核武器的俄军相比，波兰军力相形见绌。

类似波兰这样的要求遭到俄罗斯反对。俄罗斯称，北约若在邻近俄罗斯的东欧国家部署重兵，则违反俄罗斯与北约1997年签署的基本协议。

但塞莫尼亚克认为，俄罗斯夺取乌克兰部分领土，违反了国际法，因此1997年协议不再具有约束力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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