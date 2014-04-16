路透专访：波兰呼吁北约在东欧部署重兵

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华沙4月15日（记者 Marcin Goettig/Marcin Goclowski） - 波兰国防部长塞莫尼亚克（Tomasz Siemoniak）接受路透采访时称，俄罗斯对乌克兰克里米亚半岛地区的军事干预，表明北约应在东欧部署重兵，不必理会俄罗斯的反对。
塞莫尼亚克称，得益于美国在西欧的军事存在，西欧是安全的。他还称，俄罗斯军队已准备干预乌克兰。波兰是乌克兰邻国。
克里米亚并入俄罗斯，引发了自冷战结束以来最严重的东西方关系危机，该地区包括波兰在内的北约成员国对自身安全忧心忡忡。
“欧洲仍存在威胁，”塞莫尼亚克说，“我们认为，在关乎成员国安全的任何事情上，北约不应受限制。”
北约上周发布卫星图像，称图像显示俄罗斯在与乌克兰的边境附近屯兵4万、准备行动。
“如果（俄罗斯）军队部署在边境，而且与国际法背道而驰，俄罗斯法律允许可能的干预行动，那就不得不担心这样的干预行动可能发生，”塞莫尼亚克说。
北约已经暗示，更可能通过轮换增援而非增派常驻作战部队，来加强东欧的安全。
波兰则呼吁北约军队常驻波兰，与拥有核武器的俄军相比，波兰军力相形见绌。
类似波兰这样的要求遭到俄罗斯反对。俄罗斯称，北约若在邻近俄罗斯的东欧国家部署重兵，则违反俄罗斯与北约1997年签署的基本协议。
但塞莫尼亚克认为，俄罗斯夺取乌克兰部分领土，违反了国际法，因此1997年协议不再具有约束力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译