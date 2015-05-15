《独家新闻》波兰及波罗的海三国将游说北约永久驻军

(本文由路透中文网编译提供)

路透华沙5月14日 - 波兰及波罗的海国家周四称，他们正在寻求让北约在这几国永久部署驻军，以应对俄罗斯的军事活动。此外，一份波兰的内部文件显示，该国可能会在明年的华沙峰会上提出此事。

波罗的海国家包括立陶宛、拉脱维亚及爱沙尼亚。这三国称，他们正在准备联合接触北约司令部，申请北约在他们的国家永久部署一个旅。

路透看到的波兰的建议包括一份该国国家安全局同意的规划文件。

波兰时任外长去年称，希望北约在该国派驻两个重型旅，以回应俄罗斯对乌克兰的干预行为。

但北约拒绝在这些国家永久驻军，一些北约成员国担心这会违反北约与俄罗斯1997年签署的有关北约在前华沙条约缔约国驻军规模的协议。

上述文件并非波兰会在明年峰会上提出相关请求的明确承诺。波兰国家安全局局长Stanislaw Koziej对路透称，华沙的立场在峰会前可能改变，譬如在俄罗斯遵守明斯克和平协议的情况下。

但他称：“不幸的是，我认为该协议被履行的可能为零。”

北约发言人拒绝对上述波兰文件一事置评，但称北约正在对“北约集体防御能力进行自冷战结束以来最大规模的增强”。(完)