波兰前外长称普京曾建议波俄瓜分乌克兰

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透华沙10月20日 - 波兰议长西科尔斯基（Radoslaw Sikorski）接受美国网站Politico采访时称，俄罗斯总统普京在2008年曾建议波兰与俄罗斯瓜分乌克兰。
西科尔斯基曾担任波兰外长，今年9月才卸任。他透露，普京是在2008年波兰时任总理图斯克访问俄罗斯时提出前述建议的。不过，西科尔斯基后来称，部分采访内容被“过度解读了”。
“他（普京）希望我们参与瓜分乌克兰……这是我国总理图斯克访问莫斯科时，普京最先对他谈及的事情之一。”西科尔斯基在10月19日的采访中称。
“他（普京）说，乌克兰是人为形成的国家，而利沃夫（Lwow）是波兰的一个城市，我们为何不合力解决这事呢？”西科尔斯基说。
目前乌克兰西部的一些地区包括利沃夫等主要城市，在二战前是波兰的领土。
西科尔斯基称，图斯克未对普京的提议作出答复，因为他知道自己正被录音，但波兰从未表达任何加入俄罗斯行动的意愿。西科尔斯基当时随同图斯克访问俄罗斯。
“我们非常明确地对他们表示，我们不想卷入这件事。”西科尔斯基说。
在采访内容被公布后，西科尔斯基称其不完全准确。他周一晚在Twitter账户上写道：“有些措辞被过度解读了。”他还补充说，波兰不参与吞并行动。
路透尚未联系到波兰外交部及俄罗斯官员置评。
“如果普京提出过这样的建议，那就太丢脸了。”波兰现任总理科帕奇（Ewa Kopacz）周一晚接受广播公司TVP采访时说。
“没有一个波兰总理会参与瓜分他国这样的可耻行动。”科帕奇还称，她以前没听说过这样的建议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。