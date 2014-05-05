亲俄人士袭击敖德萨警局 乌总理严批当地警方

路透乌克兰敖德萨5月4日（记者 Oleksander Miliukov） -乌克兰亲俄武装分子周日袭击敖德萨的一个警局，释放了近70名亲俄活动人士。该国领导人对此事表示痛惜，称敖德萨的警力因贪污受贿以及与分离主义者同流合污而广泛受侵蚀。

武装分子一边砸碎窗户并推倒警局大门，一边高喊着“我们不会原谅！”和“俄罗斯！”的口号。而就在两天前，亲俄人士与亲政府人士在敖德萨发生冲突，导致一栋被亲俄人士占领的建筑物起火，造成逾40名亲俄活动人士丧生。

敖德萨警方称，有67名活动人士被放走。

有些官员获得了黑色和橙色相间的圣乔治丝带，数百人朝他们欢呼。

乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）在敖德萨发表讲话时严厉批评敖德萨警方。“如果敖德萨执法部门的精力没有完全放在‘七公里’市场、而是放在保护人民上，那么恐怖组织就能被挫败，”他说。

“七公里”指的是敖德萨郊区的一个市场，与腐败和黑市交易有着千丝万缕的联系，长期对乌克兰经济形成困扰。

敖德萨警局新任局长Ivan Katerinchuk周日面对数百名乌克兰政府支持者发表讲话，他承诺要将周五致命事件的幕后黑手绳之以法。“与大家一样，我也想恢复乌克兰的法律秩序，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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