民调：大多数乌克兰人希望国家统一

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月8日 - 周四公布的一份民调显示，大多数受访的乌克兰人希望乌保持统一，但受访者在有关俄罗斯的影响力问题上看法分歧，在针对基辅现政府统治问题上反映出的东西部地区对立则凸显了乌克兰局势的紧张状态。

皮尤研究中心(Pew Research Center)4月5日-23日在乌克兰进行的这项民调表明，77%的受访者表示希望乌克兰保持统一，而14%的人表示应允许部分地区脱离乌克兰。

该民调也凸显出乌克兰东西部民众在该问题上的不同看法。有93%的西部民众表示，乌克兰应保持统一，在东部持这一立场的受访者比例为70%。

皮尤研究中心写道：“显然，绝大多数乌克兰人认为，乌克兰应该仍是一个统一的国家。在乌克兰进行的民调还显示，对于俄罗斯在乌扮演的角色，乌克兰人显然持负面反应。”

乌克兰将在5月25日举行大选，西方政府希望此次大选有助于使乌克兰局势恢复平静，并增强基辅当局的合法性。

皮尤研究中心发现，尽管乌克兰人和俄罗斯人很大程度上对彼此都有好感，但这一民调结果也说明，该地区存在尖锐分歧，特别是在官方语言和执政问题上。

总的来说，有近半数的民调参与者表示，目前的基辅政府对于乌克兰的方向发挥着良好影响。在乌克兰西部地区，有60%的民众表示，他们对政府很满意，有67%的东部民调参与者表示，目前的乌政府正在将乌克兰引入错误方向。

在乌克兰的官方语言以及是否应该同时承认乌克兰语和俄语方面，调查也显示出类似的地区分歧。

乌克兰人在有关美国影响力的调查问题上也意见不一，持相反看法的受访者比例各占40%左右。

对于俄罗斯的影响力，67%受访者称俄对乌产生不利影响，另有22%受访者赞成俄罗斯发挥的作用。（完）