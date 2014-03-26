专访：俄议员反对将克里米亚并入 但孤掌难鸣

路透莫斯科3月25日（记者 Anastasia Gorelova/Ian Bateson） - 庞诺马里夫(Ilya Ponomaryov)是俄罗斯议员中唯一投票反对将克里米亚并入俄罗斯的，此后他在议会就被孤立了。

日里诺夫斯基(Vladimir Zhirinovsky)领导的自由民主党甚至想把38岁的庞诺马里夫踢出国家杜马即下议院，称他的投票“反国家”，后来一名资深议员出言提醒，不能仅因为某议员的投票就将其从议院驱逐出去。

庞诺马里夫称，上周的投票情况以及此后他遭遇的敌意，表明在国家杜马完全没有独立思考的空间。忠于总统普京的中右翼--统一俄罗斯党主导了国家杜马。

庞诺马里夫接受路透采访时说：“现在所有人都害怕跟中右翼作对，因为担心成为政治镇压的牺牲品。”他代表公正俄罗斯党，但称他是独立的。

他试图在Twitter上解释他的投票决定，但没得到什么支持。一位署名为“学生”的人在网上回复称他“口吐毒液”，称99%的俄罗斯人想要把他处死。

在上周四杜马表决中，除他以外的443名议员均投票支持将克里米亚并入俄罗斯。联邦委员会即上议院则全票通过将克里米亚并入。

庞诺马里夫称，他之所以投票反对将克里米亚并入，是担心这可能导致“欧洲大规模的流血事件”。

他说：“这会破坏整个既定国际关系和国际安全体系的稳定，我们现在的行为是在挑起战争。”

这不是他第一次公开反对普京。

他曾在2011-2012年冬季组织了反对普京的街头抗议，2012年因称统一俄罗斯党是“骗子和小偷的政党”而被议会批评。他还曾因在下议院着装不够正式而惹上风波。

庞诺马里夫称，将克里米亚并入不符合俄罗斯的利益，因为这会将乌克兰推入北约的怀抱，并称乌克兰的领导人因与莫斯科的敌对而受益。

他说：“在经济恶化之际，他们想要撑下去，唯一能倚仗的就是爱国主义浪潮。而俄罗斯入侵的证据越多，就算是虚假的证据，也能够让他们得到更多的支持。”

在议院以外，庞诺马里夫还不算孤独。俄罗斯一国立大学周一称，开除了一名哲学教授，因其将莫斯科的行为与纳粹德国1938年吞并奥地利相提并论。

前富豪霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）也攻击克里姆林宫对乌克兰的政策。

庞诺马里夫指出，在亲俄的乌克兰总统亚努科维奇上月被推翻后，俄罗斯尚无明确的战略。

他说：“普京在亚努科维奇身上押宝，结果亚努科维奇被推翻了，他现在想把事情朝有利于他的方向发展，以证明他是对的。俄罗斯对这些事件的反应不是基于深思熟虑后的战略，而只是对乌克兰发生的事件作出反应，主要是情绪化的反应。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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