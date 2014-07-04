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时事要闻 | 2014年 7月 4日 星期五 09:54 BJT

乌总统表示愿意有条件停火

路透基辅7月3日 - 乌克兰总统办公室称，该国总统波罗申科周四与美国副总统拜登通电话时称，如果一定条件得到满足，他准备停止与亲俄反叛力量交火。

“波罗申科强调，一旦确认（停火）能以双边形式履行、人质得到释放、通过欧安组织的监督建立对边境的控制，他就会恢复停火，”波罗申科网站的一份声明称。

在乌克兰军队遭到分裂力量多次袭击后，波罗申科在周二早些时候结束了单边停火。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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