乌总统表示愿意有条件停火

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透基辅7月3日 - 乌克兰总统办公室称，该国总统波罗申科周四与美国副总统拜登通电话时称，如果一定条件得到满足，他准备停止与亲俄反叛力量交火。
“波罗申科强调，一旦确认（停火）能以双边形式履行、人质得到释放、通过欧安组织的监督建立对边境的控制，他就会恢复停火，”波罗申科网站的一份声明称。
在乌克兰军队遭到分裂力量多次袭击后，波罗申科在周二早些时候结束了单边停火。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：