乌总统表示愿意有条件停火

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
* 本文由路透中文网编译提供
路透基辅7月3日 - 乌克兰总统办公室称，该国总统波罗申科周四与美国副总统拜登通电话时称，如果一定条件得到满足，他准备停止与亲俄反叛力量交火。
“波罗申科强调，一旦确认（停火）能以双边形式履行、人质得到释放、通过欧安组织的监督建立对边境的控制，他就会恢复停火，”波罗申科网站的一份声明称。
在乌克兰军队遭到分裂力量多次袭击后，波罗申科在周二早些时候结束了单边停火。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
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