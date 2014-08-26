版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 05:39 BJT

标题新闻：乌克兰总统波罗申科在同俄总统普京会晤后称将准备尽快在乌东部达成停火协议的“路线图”

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐