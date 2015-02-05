乌克兰总统呼吁北约提供武器支持

路透柏林2月5日 - 乌克兰总统波罗申科呼吁北约国家向乌克兰提供武器支持。他接受一家报纸采访时称，平民伤亡以及日益升级的冲突应足以令北约向乌伸出援手。

美国高官周一表示，美国正在重新考虑是否向乌克兰提供武器以助其抗击俄罗斯支持的分裂势力，但称尚未就此作出决定。

“今天正在发生的冲突升级，平民伤亡人数不断上升，尤其是在Volnovakha和顿涅茨克的恐怖袭击、以及马里乌波尔的炮击之后......这些都应使得北约向乌克兰提供更多支持，”波罗申科在采访中说道。该采访将于周四在德国《世界报》上刊出。

“（援助）还应包括，提供现代化武器用于防卫及抗击侵略者，”波罗申科称。

波罗申科强调乌克兰企盼和平，但和平须要守卫，因此乌克兰政府需要强大的军队以及新式、现代化的武器。

被问及对西方国家有何期许时，波罗申科说道：“我们仍需要诸多军事、技术及专业的帮助，以提升乌克兰军队抗击俄罗斯侵略的作战力。”

他表示，国际货币基金组织(IMF)正在考虑向乌克兰提供中期贷款(Extended Fund Facility)。

“我们期待尽快得到正面决定，也希望欧盟和其他伙伴提供更多支持，”波罗申科说道。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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