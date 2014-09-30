《分析》波罗申科坚持“入欧梦”普京仍会从中阻梗

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅9月28日（记者 Richard Balmforth） - 乌克兰总统波罗申科在动荡不稳的东部地区获得暂时的和平，他本人称这是他带领乌克兰迈向“入欧梦”的一个契机，但俄罗斯总统普京仍握有可挫败波罗申科的大牌。

在距乌克兰议会选举还有一个月之际，波罗申科的和平计划在国内饱受诟病，就连昔日的一些盟友也颇有微词。波罗申科希望通过议会选举，为全面改革赢得强有力的联合支持。

美国拒绝向乌克兰提供打败分裂势力所需的高精密武器，欧盟推迟实施同乌克兰一项关键协定的部分条款以取悦俄罗斯，这些都传递了十分明确的信息，即西方对乌克兰的支持有其限度。

与此同时，波罗申科给予东部分裂势力为期三年的有限自治权的计划，遭到了想独立自主的分裂势力的诋毁。他们表示，不会接受乌克兰当局的任何宏伟计划。此外，波罗申科还不得不想方设法向本国的亲西方政治精英“兜售”该计划。

对于波罗申科而言，他面临的主要问题是他想让乌克兰成为欧洲主流国家的梦想遭到了普京的全力反对。

这意味着普京采取的任何进一步举措，都有可能改变游戏规则。北约和乌克兰军方均表示，俄罗斯军队从乌克兰境内大规模撤离。

但分析人士称，普京的大方向并未改变：破坏乌克兰内部稳定，让该国无法成为欧盟和北约的盟友。

“俄罗斯并不在努力让（乌克兰）局势稳定，而是在设法破坏稳定，”英国智库Chatham House研究员James Sherr说。

战场节节败退

随着乌克兰政府军节节败退，作为乐观派的波罗申科寻求淡化军事打击分裂势力的失败，宣传起了9月5日达成的停火协议的效果。

他上周宣布，军方每日的伤亡数已经降至零，“战争最危险的部分”已经过去。

波罗申科呼吁民众在10月26日议会选举过后支持全面改革。议会选举将允许乌克兰申请在2020年加入欧盟，这会为该国摘掉贪污成风的帽子，从而开启被接受成为欧洲主流国家的大门。

波罗申科警告称，拒绝改革意味着乌克兰的未来前途将“只能与俄罗斯在一起”。

乌克兰同欧盟的关系，是俄罗斯与西方就乌克兰未来出现地缘政治摩擦的核心问题。

“空手而归”

乌克兰政府军与分裂势力之间的战事在8月末发生大逆转，乌克兰当局称这是俄军直接干预导致的。面对这种情况，波罗申科迫于无奈放弃了在军事上取胜的希望。

“这在心理及政治层面都是一记重击，”智库Penta的独立分析师Volodymyr Fesenko称。“大家的感觉是，这迫使波罗申科开始谈判。”

波罗申科在美国恳切地寻求武器援助，他在美国国会称光凭“毯子”不足以赢得战争，但他在与美国总统奥巴马的会谈中空手而归。

因此，即使他的和平计划失败，也不可能出现恢复攻打分裂势力以重新夺回主动权的情况。

“如果再走军事（攻打）道路，我觉得将无法再次解放顿巴斯，而是会失去该地区，”Fesenko说。

普京的下个举动很难猜测。波罗申科表示，希望俄罗斯不要支持分裂势力11月2日在他们的“人民共和国”举行分裂选举的计划。

尽管美国和欧盟的制裁有效，但波罗申科还是担心俄罗斯仍会暗地里影响乌克兰的未来。（完）