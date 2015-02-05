乌克兰总统呼吁北约提供武器支持

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林2月5日 - 乌克兰总统波罗申科呼吁北约国家向乌克兰提供武器支持。他接受一家报纸采访时称，平民伤亡以及日益升级的冲突，应足以令北约向乌伸出援手。

美国高官周一表示，美国正在重新考虑是否向乌克兰提供武器，以助其抗击俄罗斯支持的分裂势力，但称尚未就此作出决定。

“今天正在发生的冲突升级，平民伤亡人数不断上升，尤其是在Volnovakha和顿涅茨克的恐怖袭击、以及马里乌波尔的炮击之后......这些都应使得北约向乌克兰提供更多支持，”波罗申科在采访中说道。该采访将于周四在德国《世界报》上刊出。

“（援助）还应包括，提供现代化武器用于防卫及抗击侵略者，”波罗申科称。

波罗申科强调乌克兰企盼和平，但和平须要守卫，因此乌克兰政府需要强大的军队以及新式、现代化的武器。

被问及对西方国家有何期许时，波罗申科说道：“我们仍需要诸多军事、技术及专业的帮助，以提升乌克兰军队抗击俄罗斯侵略的作战力。”

他表示，国际货币基金组织(IMF)正在考虑向乌克兰提供中期贷款(Extended Fund Facility)。

“我们期待尽快得到正面决定，也希望欧盟和其他伙伴提供更多支持，”波罗申科说道。（完）