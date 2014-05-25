乌克兰政经：波罗申科宣布赢得总统大选，誓言推进加入欧盟的进程

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透基辅5月25日 - 糖果业巨头波罗申科(Petro Poroshenko)周日宣布赢得乌克兰总统大选，此前出口民调显示，其以压倒性优势在第一轮投票中胜出。他誓言将引导乌克兰加入欧洲主流社会。
“所有民调均显示，大选在第一轮就结束了，乌克兰有了新总统，”这位现年48岁的亿万富翁称。
波罗申科在竞选总部向支持者称，大多数乌克兰人赋予了他继续推进本国与欧洲一体化的职责，但表示其首要任务是前往乌东部结束亲俄分离主义者掀起的“冲突和混乱”。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。