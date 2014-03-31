焦点：“巧克力大王”领跑乌克兰大选

乌克兰政治人物波罗申科2014年3月30日在基辅独立广场与人们交谈。 REUTERS/Maks Levin (UKRAINE - Tags: POLITICS ELECTIONS)

路透基辅3月30日 -乌克兰前总理季莫申科重回政坛，宣布将参加5月25日的总统大选。但目前来看，呼声最高的是48岁的亿万富豪波罗申科（Petro Poroshenko）。

波罗申科有“巧克力大王”之称，跻身乌克兰前10大富豪之列。周末时，前拳王、后来从政的克利奇科（VitalyKlitschko）宣布退出总统竞选，转而支持波罗申科，这对后者是个有力的支持。

不过在克利奇科宣布退选前，波罗申科的支持率就已领先，其民意支持率达到25%，克利奇科为9%，季莫申科则为8.3%。

波罗申科有丰富的从政经验，曾在多届政府担任职务，包括经济部长等。

去年底时，乌克兰爆发了反对亚努科维奇的抗议活动，波罗申科迅速判断出民意变化，坚定支持亲欧力量的抗议活动。

福布斯估计波罗申科身家13亿美元，他旗下的乌克兰巧克力制造商Roshen是全球前20大糖果公司之一。

值得一提的是，他在俄罗斯的零售业务成为了俄当局打击目标。乌克兰政府称，上周俄罗斯防暴警察控制了Roshen在利佩茨克的一家工厂。

早在乌克兰去年11月爆发反政府抗议活动之前，波罗申科就曾在雅尔塔一次会议上与克里姆林宫官员公开对峙，不满莫斯科施加的贸易压力。

后来在抗议活动升温时，他是乌克兰商界寡头中唯一支持抗议者的，与反对派领导人在独立广场站在一起。

更关键的是，他控制的“第五频道”电视台全力报道抗议活动，成了反对派接受采访、表达观点的重要平台。

后来克里米亚局势升级，他又主动飞往克里米亚，试图与亲俄力量对话，但他在克里米亚受到亲俄派的抵制，同日又飞回了基辅。

若波罗申科能当选总统，他以往的政府工作经验和商界广泛人脉应有助于弥合乌克兰东西部的分歧，并有助拉拢其他商界寡头。

得到乌克兰富豪的支持非常重要，因许多大企业在乌克兰东部，而该地区人口以说俄语的人口为主，更容易受到俄罗斯影响。

虽然目前看来，波罗申科在总统大选中胜出的几率很高，但评论人士警告称，民心难以预测。

智库Penta的VolodymyrFesenko说：“波罗申科必须非常谨慎。现在看，人心情况对他有利，对他来说，最重要的是别做什么会对舆论产生负面影响的事。”

波罗申科在宣布参选总统时，对俄罗斯控制克里米亚表示愤怒，并呼吁打造高效、现代的武装部队。

他宣称：“乌克兰军队不会让出一寸乌克兰领土。”

波罗申科表示希望季莫申科退选、和他团结一致，或者希望至少竞选情况不要破坏政治团结。

起初看来，季莫申科被亚努科维奇关进牢里的经历以及她在乌克兰中西部追随者中的声望，足以成为她在政治上东山再起的资本。

但她2月获释后坐着轮椅来到基辅独立广场时，抗议者的反应相对冷淡。

她在许多人记忆中还是1990年代的“天然气公主”形象，当时她尚未担任总理，在拉扎连科担任总理时通过天然气业务成为炙手可热的女富豪。

季莫申科显然在努力调整她的公众形象，她过去常常以美艳、优雅形象示人，金色辫子的招牌形象深入人心，现在则打扮得较为朴素，穿着暗色衣服，换成了更庄重的发型。

她如今在在公众场合出现时经常拄着拐杖，这让人们想起她在狱中脊柱患病的经历。

季莫申科早在担任总理时，就与波罗申科交恶。她在2005年时曾抨击当时担任国防和安全委员会秘书的波罗申科，称其卷入贪腐。后来，当时担任总统的尤先科将两人都解除了职务。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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