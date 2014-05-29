欧洲能源：俄乌天然气争端太过棘手，难以迅速解决--欧盟能源执委

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透布鲁塞尔5月28日 - 欧盟能源执委Guenther Oettinger周三表示，在乌克兰与俄罗斯天然气价格争端方面，一些问题太过棘手，很难在6月1日期限前解决，需要国际社会进行调停。
俄罗斯国企Gazprom 称，乌克兰拖欠数十亿美元的天然气费用未付。Oettinger参加了乌克兰和俄罗斯就此问题举行的三方会谈。
Gazprom此前表示，如果在6月2日前还未收到6月天然气供应的预付款，则将停止向乌克兰供气。该公司周三称，截止6月7日，乌克兰的天然气欠款将升至约52亿美元。
“我们需要达成一个公平的价格，而且要在未来几天内达成。会谈中还将讨论另一个更大的问题，但不太可能在6月1日前解决，”Oettinger在布鲁塞尔向记者称。
乌克兰坚持天然气价格为每千立方米268.50美元，而俄罗斯要求为485美元。
俄罗斯、乌克兰和欧盟执委会于本周初开始举行三方会谈。Oettinger在这轮会谈中表示，乌俄两国将研究他的建议，即乌克兰在周四前向俄罗斯支付20亿美元，之后在6月7日前再支付5亿美元。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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