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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 07:32 BJT

东欧情势：乌克兰东部亲俄抗议活动进一步升温，政府担心俄罗斯入侵

**白宫发出警告**

美国国务卿克里在与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时称，美国严重关切乌克兰东部局势，如果俄罗斯采取行动进一步动摇乌克兰，将“付出更大的代价”。

美国国务院表示，克里“呼吁俄罗斯公开与乌克兰分离主义、蓄意破坏和煽动行为划清界限”。双方讨论在未来10天乌克兰、俄罗斯、美国和欧盟直接进行会谈，以消除乌克兰紧张局势。

白宫警告俄罗斯总统普京不要“公开或秘密地”入侵乌克兰东部，称有明显证据表明此地区亲俄示威者受到资助。

俄罗斯外长拉夫罗夫则在英国卫报发表的文章中否认俄罗斯正干预乌克兰，并指责西方国家“无中生有的煽动加剧了紧张局势”。

此外，他还警告乌克兰政府不要对亲俄示威者动用武力。(完) (编译 李爽/许娜；审校 郑茵)
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