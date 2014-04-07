东欧情势：乌克兰东部亲俄抗议活动进一步升温，政府担心俄罗斯入侵

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
**白宫发出警告**
美国国务卿克里在与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时称，美国严重关切乌克兰东部局势，如果俄罗斯采取行动进一步动摇乌克兰，将“付出更大的代价”。
美国国务院表示，克里“呼吁俄罗斯公开与乌克兰分离主义、蓄意破坏和煽动行为划清界限”。双方讨论在未来10天乌克兰、俄罗斯、美国和欧盟直接进行会谈，以消除乌克兰紧张局势。
白宫警告俄罗斯总统普京不要“公开或秘密地”入侵乌克兰东部，称有明显证据表明此地区亲俄示威者受到资助。
俄罗斯外长拉夫罗夫则在英国卫报发表的文章中否认俄罗斯正干预乌克兰，并指责西方国家“无中生有的煽动加剧了紧张局势”。
此外，他还警告乌克兰政府不要对亲俄示威者动用武力。(完) (编译 李爽/许娜；审校 郑茵)
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一飙升至近四年高位，受中国大型铝产商新一轮削减产能的措施影响，且市场预计中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将超过官方目标。