普京下周将在克里米亚主持俄高级别会议--消息人士

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透莫斯科8月5日（记者 Alexei Anishchuk） - 两名消息人士对路透称，俄罗斯总统普京、政府高官及多名议员下周将造访克里米亚。这一挑衅举动意在展示对俄罗斯将克里米亚纳入版图的支持。
俄罗斯3月将克里米亚纳入版图。西方国家谴责俄罗斯此举，对俄罗斯一些高官实施了签证禁令并冻结了他们的资产。
乌克兰局势在随后数月持续恶化，美国和欧盟上周宣布对俄罗斯实施更严厉的经济制裁措施，理由是俄罗斯支持乌克兰东部地区的亲俄分裂势力。
统一俄罗斯党的一位消息人士称，预计国家杜马的大多数议员会在8月14日同普京及总理梅德韦杰夫在克里米亚举行会谈。
一位克里姆林宫的消息人士证实了相关计划，但未透露详情。克里姆林宫发言人拒绝发表评论。当被问及梅德韦杰夫是否与普京一同前往克里米亚时，俄政府发言人也拒绝置评。
“（此行传达）的主要信息带有政治性，以表明克里米亚是俄罗斯不可分割的一部分，尽管西方实施制裁，这也是不可更改的事实，”统一俄罗斯党的消息人士称。该消息人士还称，由于国家杜马将进入休会期，450人的国家杜马不太可能全体前往克里米亚。
当被问及普京在克里米亚的议事日程时，该消息人士称，会谈可能包括国内事务，譬如国家预算紧张、社保项目成本、克里米亚发展规划等。
该消息人士还称，包括西方对俄制裁等国际事务，也将是议事日程的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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