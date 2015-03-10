普京称在克里米亚公投前就计划将该地区纳入版图

路透莫斯科3月9日 - 俄罗斯总统普京曾称，他在克里米亚公投前几周就下令让官员启动控制克里米亚的工作。

普京在一次采访中曾称，他曾在去年2月召开紧急会议进行磋商。俄罗斯官方电视频道Rossiya-1周日播放了采访的简要摘录。当时的会议是在乌克兰前总统亚努科维奇被赶下台前几小时召开的。

亚努科维奇是俄罗斯的盟友，在被赶下台后逃到了乌克兰东部城市顿涅茨克。

“他（亚努科维奇）本来会被彻底击溃……我们准备通过海陆空将他从顿涅茨克接出来，”普京指的是同特种部队指挥官及国防部官员在克里姆林宫召开的会议。

“这是2月22日到2月23日的夜里，我们早上7点左右结束了会议。在结束会议时，我对所有同仁说：‘我们不得不启动让克里米亚回到俄罗斯的工作’。”

上述说法似乎与俄罗斯官员之前的说法不一致。俄罗斯官员之前称，俄罗斯将克里米亚纳入版图的决定，是在克里米亚3月16公投后做出的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。