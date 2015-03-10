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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 10日 星期二 14:43 BJT

普京称在克里米亚公投前就计划将该地区纳入版图

俄罗斯总统普京曾称，他在克里米亚公投前几周就下令让官员启动控制克里米亚的工作。普京在一次采访中曾称，他曾在去年2月召开紧急会议进行磋商。俄罗斯官方电视频道Rossiya-1周日播放了采访的简要摘录。当时的会议是在乌克兰前总统亚努科维奇被赶下台前几小时召开的。路透
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