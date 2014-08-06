普京下周将在克里米亚主持俄高级别会议--消息人士

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月5日（记者 Alexei Anishchuk） - 两名消息人士对路透称，俄罗斯总统普京、政府高官及多名议员下周将造访克里米亚。这一挑衅举动意在展示对俄罗斯将克里米亚纳入版图的支持。
俄罗斯3月将克里米亚纳入版图。西方国家谴责俄罗斯此举，对俄罗斯一些高官实施了签证禁令并冻结了他们的资产。
乌克兰局势在随后数月持续恶化，美国和欧盟上周宣布对俄罗斯实施更严厉的经济制裁措施，理由是俄罗斯支持乌克兰东部地区的亲俄分裂势力。
统一俄罗斯党的一位消息人士称，预计国家杜马的大多数议员会在8月14日同普京及总理梅德韦杰夫在克里米亚举行会谈。
一位克里姆林宫的消息人士证实了相关计划，但未透露详情。克里姆林宫发言人拒绝发表评论。当被问及梅德韦杰夫是否与普京一同前往克里米亚时，俄政府发言人也拒绝置评。
“（此行传达）的主要信息带有政治性，以表明克里米亚是俄罗斯不可分割的一部分，尽管西方实施制裁，这也是不可更改的事实，”统一俄罗斯党的消息人士称。该消息人士还称，由于国家杜马将进入休会期，450人的国家杜马不太可能全体前往克里米亚。
当被问及普京在克里米亚的议事日程时，该消息人士称，会谈可能包括国内事务，譬如国家预算紧张、社保项目成本、克里米亚发展规划等。
该消息人士还称，包括西方对俄制裁等国际事务，也将是议事日程的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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